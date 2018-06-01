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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:21

Просмотров: 292

Семье погорельцев из Мангистау требуется помощь

Семья Бахытжана Болатова, жителя села Саин Шапагатов, строит дом и ей необходима помощь. Прежнее жилье многодетной семьи сгорело при пожаре.

_фото с сайта dpchas.com.ua
Пятикомнатный дом семьи полностью сгорел при пожаре, который случился в апреле. Дархан, 13-летний сын Бахытжана Болатова, спас брата и троих сестер. Родители во время происшествия были на работе.

- Соседи вызвали спасателей. Но пока они доехали, весь дом сгорел – мы живем в 30 километрах от города. Спасатели потушили пожар за один час. Сейчас мы с семьей арендуем сарай на краю села. Теперь нам нужно построить новый дом. Помощь поступает от администрации города и села. Есть те, кто приносит в дар стройматериалы. Будем рады любой помощи. Главное, что все мои дети остались живы, благодаря моему старшему сыну, - поделился Бахытжан Болатов.

Желающие помочь семье могут звонить Бахытжану Болатову по телефону, предоставленному спасателями: +7 747 592 64 06.


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