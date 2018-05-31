Подробности драки женщин в 8 микрорайоне Актау рассказали в полиции

Скриншот видео. Видео из группы «Na_dorogah_aktau»
Инцидент, как рассказали в полиции, произошёл днём 27 мая. Как рассказала Айгуль (имя изменено), сотрудница торгового павильона, около которого произошла драка, на неё напали из-за отказа в приеме на работу.
- Впервые она пришла к нам в магазин 26 мая и спросила о приеме на работу. Я отказала, потому что она нам не подходила. Тогда женщина затеяла скандал: начала ругаться, обзываться, а после и вовсе ударила меня тяжёлым пакетом по лицу. У меня теперь гематома. В этот день я не стала писать заявление, - рассказывает Айгуль.
На следующий день, 27 мая, недовольная отказом женщина пришла в магазин вновь. Айгуль вызвала полицию, после чего посетительница начала драться. Потасовка продолжилась на улице.
- По данному факту ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Личности обеих женщин установлены, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
По данной части статьи уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 2000 месячных расчетных показателей (4 810 000 тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Напомним, в группе «На дорогах Актау» появилось видео драки между двуми женщинами. На кадрах ролика видно, как они выясняют отношения, толкают и таскают за волосы друг друга. Всё это время их пытаются разнять очевидцы драки.
- Впервые она пришла к нам в магазин 26 мая и спросила о приеме на работу. Я отказала, потому что она нам не подходила. Тогда женщина затеяла скандал: начала ругаться, обзываться, а после и вовсе ударила меня тяжёлым пакетом по лицу. У меня теперь гематома. В этот день я не стала писать заявление, - рассказывает Айгуль.
На следующий день, 27 мая, недовольная отказом женщина пришла в магазин вновь. Айгуль вызвала полицию, после чего посетительница начала драться. Потасовка продолжилась на улице.
- По данному факту ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Личности обеих женщин установлены, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
По данной части статьи уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 2000 месячных расчетных показателей (4 810 000 тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Напомним, в группе «На дорогах Актау» появилось видео драки между двуми женщинами. На кадрах ролика видно, как они выясняют отношения, толкают и таскают за волосы друг друга. Всё это время их пытаются разнять очевидцы драки.