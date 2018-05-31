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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:14

Просмотров: 1451

Подробности драки женщин в 8 микрорайоне Актау рассказали в полиции

Личности участниц потасовки установлены. Инициировавшая драку женщина разозлилась из-за отказа в трудоустройстве. По данному факту ведётся расследование. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Скриншот видео. Видео из группы «Na_dorogah_aktau»
Инцидент, как рассказали в полиции, произошёл днём 27 мая. Как рассказала Айгуль (имя изменено), сотрудница торгового павильона, около которого произошла драка, на неё напали из-за отказа в приеме на работу.

- Впервые она пришла к нам в магазин 26 мая и спросила о приеме на работу. Я отказала, потому что она нам не подходила. Тогда женщина затеяла скандал: начала ругаться, обзываться, а после и вовсе ударила меня тяжёлым пакетом по лицу. У меня теперь гематома. В этот день я не стала писать заявление, - рассказывает Айгуль.

На следующий день, 27 мая, недовольная отказом женщина пришла в магазин вновь. Айгуль вызвала полицию, после чего посетительница начала драться. Потасовка продолжилась на улице.



- По данному факту ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Личности обеих женщин установлены, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

По данной части статьи уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 2000 месячных расчетных показателей (4 810 000 тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в группе «На дорогах Актау» появилось видео драки между двуми женщинами. На кадрах ролика видно, как они выясняют отношения, толкают и таскают за волосы друг друга. Всё это время их пытаются разнять очевидцы драки.


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Комментарии ( 3 )

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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 17:34
Можно её взять в этот магазин охранником.
 
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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 17:26
Ниче себе.Прям даже стало интересно что это за магазин такой, почему она так хочет работать именно в нем. Бьется на смерть)))
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:04
Она искала работу? Пусть теперь суд предоставит ей её: "предусмотрено наказание в виде штрафа 4 810 000 тенге, либо исправительные работы..."
Калхозницы! foo
 
 

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