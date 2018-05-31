В Актау рабочий упал с пятого этажа строящегося дома

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Пострадавший, 1997 года рождения, находится в реанимации в тяжелом состоянии.



Звонок в диспетчерскую Скорой помощи поступил 31 мая в 21:00.



- Пострадавший был доставлен в Мангистаускую областную больницу бригадой Скорой помощи в крайне тяжелом состоянии, без сознания, в травматическом шоке 4 степени. В результате падения с высоты пятого этажа получил травмы, несовместимые с жизнью. Находится в отделении реанимации, - прокомментировали в Скорой помощи.



Подробности происшествия уточняются.