В Мангистау на девочку упали ворота

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Операция проведена детскими травматологами совместно с коллегами из Мангистауской областной больницы (МОБ).



- Девочка прооперирована первым этапом, предстоит еще одна операция по результатам исследования на компьютерном томографе. Состояние стабилизировано, - прокомментировали в МОБ.



Как отмечается, травмы девочка получила после падения ворот. Подробности происшествия не разглашаются.