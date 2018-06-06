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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:45

Просмотров: 454

Хозяева похищеных семи миллионов тенге и золотых украшений в Актау назвали подозреваемого ими в краже

Хозяева обворованной квартиры рассказали свою версию произошедшего в их доме. Преступление совершено днем 26 мая в одной из квартир дома №7 в 12 микрорайоне.

Вскрытый сейф. Фото автора
Расследование уголовного дела, по словам хозяев квартиры, продвигается медленно. Они намерены обратиться с заявлением в городскую прокуратуру.

Хозяева похищеных семи миллионов тенге и золотых украшений в Актау назвали подозреваемого ими в краже


- Мы звоним следователю регулярно, но никаких продвижений со стороны полиции не наблюдается. Говорят, что работаем. Даже не думали, что кто-то проникнет в квартиру, тем более надеялись на сейф. Одни годами трудом зарабатывают и копят деньги, а другие просто-напросто могут прийти и положить их в карман, - сказал глава семейства.


Кража, по словам потерпевших, произошла днем в их отсутствие. Неизвестные проникли в квартиру через входную дверь, при этом напоследок закрыли ее на замок.

Хозяева похищеных семи миллионов тенге и золотых украшений в Актау назвали подозреваемого ими в краже


- Я вернулся домой в 20:00, но не смог попасть в квартиру, потому что ключ не до конца заходил в замочную скважину. Постучал к соседке, спросил, кто здесь был, но та сказала, что ничего не видела и не слышала. Позже, к 21:00, с работы вернулся сын. Он попросил у соседки «цыганскую» иголку и открыл дверь. Сердцевина и зубья были раздроблены, - рассказал хозяин квартиры.


Хозяева похищеных семи миллионов тенге и золотых украшений в Актау назвали подозреваемого ими в краже


Злоумышленники вскрыли все остальные замки в самой квартире, чтобы проникнуть в комнаты. Остались следы от взлома.

Хозяева похищеных семи миллионов тенге и золотых украшений в Актау назвали подозреваемого ими в краже


В кладовке стояли два сейфа. Видно, как монтировкой раздвинули дверцу сейфа и, по словам хозяев квартиры, похитили оттуда более семи миллионов тенге. Эти деньги хозяева квартиры копили на квартиру сыну.

Хозяева похищеных семи миллионов тенге и золотых украшений в Актау назвали подозреваемого ими в краже


Также воры унесли золотые драгоценности на сумму более двух с половиной миллионов тенге, которые находились там же - в сейфе в шкатулке.

Был вскрыт и второй сейф, в котором находилось оружие. Взломщики его не взяли.

Бытовая техника осталась на своих местах. В комнатах лишь были приоткрыты дверцы шкафов. В одном из них, как сказали потерпевшие, пропало «советское» золото. При этом бижутерия осталась на месте. После того, как злоумышленники нашли крупную сумму денег и золото в сейфе, то все остальное, как говорят хозяева квартиры, «незваные гости» не стали ворошить.

Хозяева похищеных семи миллионов тенге и золотых украшений в Актау назвали подозреваемого ими в краже


Потерпевшая сторона подозревает в данной краже одного из жильцов дома. При этом отметили, что «работал» не один человек, а группа. Кто-то вскрывал сейф, а кто-то лазил по шкафам.

- Нас сутками не бывает дома. Мы занимаемся мелким частным бизнесом и видно кто-то «присел на хвост». Нам кажется, что к этому причастен житель нашего дома. Он наркоман и ежедневно устраивает притон в квартире. Кроме него больше некому было это сделать. Сколько лет мы его знаем, скорее всего, он сработал наводчиком, а не сам пошел на «дело». Он в курсе, когда нас нет дома. Из его окон все видно как на ладошке, и он видит, когда мы приезжаем. Постоянно видели его дружков, которые носили ценные вещи в магазин. А после смерти его матери участились кражи в нашем доме. В январе обокрали соседей этажом ниже. Полиция также никого не нашла. Как так?, - возмутились потерпевшие.


Отпечатков, как отметил глава семейства, полиция на месте преступления не нашла.

Редакция lada.kz ожидает официальный комментарий от пресс-службы ДВД Мангистауской области.


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Комментарии ( 1 )

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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 17:33
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Если после кражи этот чел. начал больше кайфовать сам и кенты к нему толпами начали шнырять чаще и больше чем обычно, то 100% его рук дело.
 
 

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