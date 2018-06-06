Одна из трех пострадавших в ДТП в Актау находится в реанимации

Приемный покой МОБ. Фото автора

Со слов участников аварии, ДПТ произошло сегодня утром в результате столкновения двух автомобилей.



- Женщина 1951 года рождения получила тяжелую черепно-мозговую травму, массивную субдуральную гематому левого полушария со сдавлением головного мозга. Прооперирована, переведена в отделение реанимации, - сообщили в отделении нейрохирургии МОБ.



Женщина 1956 года рождения после оказания медицинской помощи отправлена на амбулаторное лечение. Мужчина 1953 года рождения направлен в отделение травматологии и ортопедии с переломом ключицы. Со слов врачей, от госпитализации отказался.



Подробности происшествия выясняются.