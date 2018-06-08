ДВД Мангистау: Автомобиль эвакуировали по просьбе хозяина

- Запрещающих знаков нет! Эвакуируют, потому что прилетает министр. Не дождались хозяев машин, которые вынуждены ставить их вдоль дороги из-за того, что застройщик закрыл парковку, - возмутился автор сообщения.

Пользователя сайта возмутила эвакуация автомобиля днем 8 июня в 17 микрорайоне.Данный автомобиль, как сообщили в ведомстве, находился в неисправном состоянии. Сотрудники полиции оказали помощь хозяину и эвакуировали машину до назначенного пункта назначения.