«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 08 Июня
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 334.02 KZT
  • €1 = 392.91 KZT
  • 1 RUB = 5.32 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:16

Просмотров: 825

ДВД Мангистау: Автомобиль эвакуировали по просьбе хозяина

Автомобиль был эвакуирован по просьбе самого водителя. Об этом проинформировали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото очевидцев
Пользователя сайта возмутила эвакуация автомобиля днем 8 июня в 17 микрорайоне.

ДВД Мангистау: Автомобиль эвакуировали по просьбе хозяина


- Запрещающих знаков нет! Эвакуируют, потому что прилетает министр. Не дождались хозяев машин, которые вынуждены ставить их вдоль дороги из-за того, что застройщик закрыл парковку, - возмутился автор сообщения.


Данный автомобиль, как сообщили в ведомстве, находился в неисправном состоянии. Сотрудники полиции оказали помощь хозяину и эвакуировали машину до назначенного пункта назначения.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
master_kz (Посетители) Сегодня, 18:24
И куда можно обратиться в случае необходимости эвакуации неисправного авто?????
Теперь будем знать. 102
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • leo529
  • Lexus
  • master_kz
  • alesha
  • greenpark
 пипл (Посетители) Сегодня, 17:47
Я чуть под стол не упал от такого комментария rofl
С каких пор спец транспорт используют в частных целях?????
И куда можно обратиться в случае необходимости эвакуации неисправного авто?????

Я думал что сам пророк с небес спустился в наш простой и не приметный город Актау. Все центральные дороги оцепили, через каждые 50-100 метров под солцем стоят доблестные рядовые сотрудники, тогда как во дворах в служебных авто под тенечком сидят их не менее доблестные начальники.
А оказалось это всего лишь обычный смертный премьер министр приехал.
И кому он нужен этот ваш премьер???
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика