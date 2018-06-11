Полиция Актау разыскивает подозреваемых в краже семи миллионов тенге

Дом, в котором произошла кража. Фото автора
Факт кражи, по информации ведомства, зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) УВД Актау по части 4 статьи 188 УК РК (Кража).
Напомним, неизвестные проникли в квартиру через входную дверь, когда хозяев не было дома. Из сейфа, который находился в кладовой комнате, злоумышленники похитили более семи миллионов тенге и золотые украшения на сумму более двух с половиной миллионов тенге.
Потерпевшая сторона подозревает в краже одного из жильцов дома.
Расследование, по словам хозяев квартиры, продвигается медленно. Они намерены обратиться с заявлением в городскую прокуратуру.
Для справки. Часть 4 статьи 188 УК РК
Напомним, неизвестные проникли в квартиру через входную дверь, когда хозяев не было дома. Из сейфа, который находился в кладовой комнате, злоумышленники похитили более семи миллионов тенге и золотые украшения на сумму более двух с половиной миллионов тенге.
Потерпевшая сторона подозревает в краже одного из жильцов дома.
Расследование, по словам хозяев квартиры, продвигается медленно. Они намерены обратиться с заявлением в городскую прокуратуру.
Для справки. Часть 4 статьи 188 УК РК