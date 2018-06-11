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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:16

Просмотров: 1245

Полиция Актау разыскивает подозреваемых в краже семи миллионов тенге

Личности подозреваемых, обокравших квартиру в доме №7 в 12 микрорайоне Актау, устанавливаются. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Дом, в котором произошла кража. Фото автора
Факт кражи, по информации ведомства, зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) УВД Актау по части 4 статьи 188 УК РК (Кража).

Напомним, неизвестные проникли в квартиру через входную дверь, когда хозяев не было дома. Из сейфа, который находился в кладовой комнате, злоумышленники похитили более семи миллионов тенге и золотые украшения на сумму более двух с половиной миллионов тенге.

Потерпевшая сторона подозревает в краже одного из жильцов дома.

Расследование, по словам хозяев квартиры, продвигается медленно. Они намерены обратиться с заявлением в городскую прокуратуру.

Для справки. Часть 4 статьи 188 УК РК

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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:35
Shendilerden paıda joq. Ózderiń izdemeseńder. Mundaı qomaqty qarajattyń bolģanyn kim bildi?
 
 

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