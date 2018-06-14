Мужчина разбился при падении с пятого этажа в Актау

1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

Инцидент произошел 12 июня. Прибывшая на место бригада Скорой помощи констатировала смерть мужчины.По информации пресс-службы ДВД Мангистауской области, факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) УВД Актау по части 1 статьи 105 УК РК (Доведение до самоубийства).- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется досудебное расследование, - отметили в ведомстве.Согласно «Карте уголовных правонарушений», в Актау с начала года зарегистрировано 12 дел по статье «Доведение до самоубийства».