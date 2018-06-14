Мужчина разбился при падении с пятого этажа в Актау

Фото из архива Lada.kz
Инцидент произошел 12 июня. Прибывшая на место бригада Скорой помощи констатировала смерть мужчины.
По информации пресс-службы ДВД Мангистауской области, факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) УВД Актау по части 1 статьи 105 УК РК (Доведение до самоубийства).
- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется досудебное расследование, - отметили в ведомстве.
Статья 105 УК РК. Доведение до самоубийства:
Согласно «Карте уголовных правонарушений», в Актау с начала года зарегистрировано 12 дел по статье «Доведение до самоубийства».
По информации пресс-службы ДВД Мангистауской области, факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) УВД Актау по части 1 статьи 105 УК РК (Доведение до самоубийства).
- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется досудебное расследование, - отметили в ведомстве.
Статья 105 УК РК. Доведение до самоубийства:
Согласно «Карте уголовных правонарушений», в Актау с начала года зарегистрировано 12 дел по статье «Доведение до самоубийства».