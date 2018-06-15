В Актау в больницу доставлена выпившая раствор уксуса беременная женщина

Мангистауская областная больница. Фото автора

По словам Куатбая Товекелова, токсиколога МОБ, предполагаемый диагноз «химический ожог кишечника» не подтвердился.



- Со слов пострадавшей, слабый раствор уксусной кислоты она выпила случайно из стакана, приняв его за воду. Ожог желудка выявлен не был. После осмотра лор-врачом и токсикологом и оказания медицинской помощи женщина была направлена на консультацию к гинекологам в областной перинатальный центр, - прокомментировал Куатбай Товекелов.



По информации врача-токсиколога, ежегодно в больницу поступают 15-20 пациентов, выпивших уксусную кислоту по ошибке и с целью самоубийства. В этом году был зарегистрирован один случай смерти женщины, выпившей уксус с целью суицида.



Что происходит при ожоге пищевода уксусом?



Столовый уксус не вызывает сильных ожогов пищевода. Более тяжелые последствия возникают при всасывании уксуса в кровь. Уксус разрушает эритроциты и возникает почечная недостаточность.

Серьезные повреждения пищевода кислотой могут возникнуть при проглатывании уксусной эссенции. Она оказывает прижигающее действие. Из клеток пищевода выходит вода, и они превращаются в сухую корку – струп.

Хотя уксусная кислота, в отличие от щелочей, не вызывает перфорации (разрыва) пищевода, но способна стать причиной сильного болевого шока и поражения внутренних органов: печени, почек, сердца.