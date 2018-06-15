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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:20

Просмотров: 907

В Актау в больницу доставлена выпившая раствор уксуса беременная женщина

Бригада Скорой помощи доставила 28-летнюю женщину на позднем сроке беременности в приемный покой Мангистауской областной больницы (МОБ) 12 июня. После оказания помощи женщина была направлена к гинекологам для консультации. Об этом сообщили на областной станции Скорой и неотложной медицинской помощи.

Мангистауская областная больница. Фото автора
По словам Куатбая Товекелова, токсиколога МОБ, предполагаемый диагноз «химический ожог кишечника» не подтвердился.

- Со слов пострадавшей, слабый раствор уксусной кислоты она выпила случайно из стакана, приняв его за воду. Ожог желудка выявлен не был. После осмотра лор-врачом и токсикологом и оказания медицинской помощи женщина была направлена на консультацию к гинекологам в областной перинатальный центр, - прокомментировал Куатбай Товекелов.

По информации врача-токсиколога, ежегодно в больницу поступают 15-20 пациентов, выпивших уксусную кислоту по ошибке и с целью самоубийства. В этом году был зарегистрирован один случай смерти женщины, выпившей уксус с целью суицида.

Что происходит при ожоге пищевода уксусом?

Столовый уксус не вызывает сильных ожогов пищевода. Более тяжелые последствия возникают при всасывании уксуса в кровь. Уксус разрушает эритроциты и возникает почечная недостаточность.
Серьезные повреждения пищевода кислотой могут возникнуть при проглатывании уксусной эссенции. Она оказывает прижигающее действие. Из клеток пищевода выходит вода, и они превращаются в сухую корку – струп.
Хотя уксусная кислота, в отличие от щелочей, не вызывает перфорации (разрыва) пищевода, но способна стать причиной сильного болевого шока и поражения внутренних органов: печени, почек, сердца.


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Комментарии ( 1 )

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Чупакабра (Посетители) Сегодня, 09:25
Садомазо какое то, жуткая и мучительная смерть наверное при таких суицидах huh
 
 

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