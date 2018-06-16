В Актау мужчину госпитализировали после падения столба

Пострадавший доставлен в МОБ 15 июня, в 09:35. В момент падения столба, согласно сопроводительным документам Скорой помощи, мужчина находился в салоне автомобиля.- Пострадавший в тяжелом состоянии сразу был передан в реанимационный зал. Мужчина получил черепно-мозговую и травму грудной клетки. Находится без сознания, применен медикаментозный сон, - прокомментировал Галым Джумагалиев.При каких обстоятельствах произошел несчастный случай, неизвестно.Инцидент, по информации Аглена Сарсенгалиева, начальника службы по ремонту и обслуживанию сетей освещения ГКП «АУЭС», произошел в районе СОТ «Синтез». О повреждении опоры представители предприятия узнали от полицейских.- Опора лежала, когда мы подъехали, водителя не было. Мы составим калькуляцию, данные передадим юристу, - сообщил Аглен Сарсенгалиев.В ГКП «АУЭС» отметили, что поврежденную опору демонтировали.