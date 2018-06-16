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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 08:04

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В Актау мужчину госпитализировали после падения столба

Пострадавший 1972 года рождения госпитализирован в реанимацию Мангистауской областной больницы (МОБ). Об этом сообщил Галым Джумагалиев, заведующий отделением экстренной медицинской помощи.

Приемный покой МОБ. Фото автора
Пострадавший доставлен в МОБ 15 июня, в 09:35. В момент падения столба, согласно сопроводительным документам Скорой помощи, мужчина находился в салоне автомобиля.

- Пострадавший в тяжелом состоянии сразу был передан в реанимационный зал. Мужчина получил черепно-мозговую и травму грудной клетки. Находится без сознания, применен медикаментозный сон, - прокомментировал Галым Джумагалиев.

При каких обстоятельствах произошел несчастный случай, неизвестно.

Инцидент, по информации Аглена Сарсенгалиева, начальника службы по ремонту и обслуживанию сетей освещения ГКП «АУЭС», произошел в районе СОТ «Синтез». О повреждении опоры представители предприятия узнали от полицейских.

- Опора лежала, когда мы подъехали, водителя не было. Мы составим калькуляцию, данные передадим юристу, - сообщил Аглен Сарсенгалиев.

В ГКП «АУЭС» отметили, что поврежденную опору демонтировали.

В Актау мужчину госпитализировали после падения столба


Гульмира Садырова, Кая Снегова


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:53
Saýygyp ketsin...
 
 

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