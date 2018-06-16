Внедорожник протаранил ограждение базы «Стигл»

Авария произошла примерно в 0:30. Вызов на пульт диспетчера поступил в 0:37. На место происшествия выехала спецбригада Скорой и неотложной медицинской помощи.- В результате ДТП пострадал мужчина 1976 года рождения. Его доставили в отделение травматалогии Мангистауской областной больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и пневмотораксом. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили медики.На базе «Стигл» пока не комментируют произошедшее.