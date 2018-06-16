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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 12:24

Просмотров: 2223

Внедорожник протаранил ограждение базы «Стигл»

Инцидент произошёл в ночь на 16 июня. О состоянии водителя внедорожника рассказали на станции Скорой и неотложной медицинской помощи Актау.

Фото очевидцев
Авария произошла примерно в 0:30. Вызов на пульт диспетчера поступил в 0:37. На место происшествия выехала спецбригада Скорой и неотложной медицинской помощи.

Внедорожник протаранил ограждение базы «Стигл»


- В результате ДТП пострадал мужчина 1976 года рождения. Его доставили в отделение травматалогии Мангистауской областной больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и пневмотораксом. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили медики.

Внедорожник протаранил ограждение базы «Стигл»


На базе «Стигл» пока не комментируют произошедшее.

Внедорожник протаранил ограждение базы «Стигл»


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Комментарии ( 4 )

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Satuk (Посетители) Сегодня, 15:10
Цитата: Абутасним
Еще один культурно пьющий!

 На то она и питница. Пил он наверняка культурненько вот только заснул за рулём время то позднее.
 
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Абутасним (Посетители) Сегодня, 14:59
Еще один культурно пьющий!
 
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  • Я
 Едрапед (Посетители) Сегодня, 14:23
Надо отменить использование подушек безопасности.

Надо отменить использование подушек безопасности.

Государство упорно пытается делать вид, что оно мне Родина
 
-4
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:15
Bilmeı qaldy ģoı. Bilse, kóligin soqpas yedi.
 
 

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