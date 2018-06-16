Внедорожник столкнулся с грузовиком на трассе Актау - Жанаозен





На трассе Актау - Жанаозен, по сообщению очевидцев, столкнулись Toyota Land Cruiser и КАМаз.По неподтверждённой информации, в результате ДТП погиб водитель внедорожника.На место происшествия отправилась бригада санитарной авиации Мангистау. Однако в диспетчерской санавиации комментировать происшествие отказались.