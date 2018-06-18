Полиция Актау разыскивает без вести пропавшего мужчину

Ориентировка

Отделом криминальной полиции УВД Актау устанавливается местонахождение без вести пропавшего Махнева Сергея Александровича 1975 года рождения.



В среду, 6 июня, он вышел из квартиры, где проживает его мать, по адресу 28-17 и не вернулся.



Сам пропавший с семьей проживает в 11 микрорайоне. Вероятность того, что он уехал из города, его мать отрицает. Сотовый телефон с 6 июня находится вне зоны доступа.



Приметы: мужчина европейской внешности, рост 175-180 см, полного телосложения, темные короткие волосы.



Был одет: черные тапочки, трико серого цвета и футболка темно-зеленого цвета.



Контактные телефоны: 8 (7292) 47-48-25, 47-48-27, 47-48-10 и телефон дежурной части: 47-48-02 или 102.