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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:53

Просмотров: 2941

Полиция Актау разыскивает без вести пропавшего мужчину

С момента его исчезновения прошло 13 дней.

Ориентировка
Отделом криминальной полиции УВД Актау устанавливается местонахождение без вести пропавшего Махнева Сергея Александровича 1975 года рождения.

В среду, 6 июня, он вышел из квартиры, где проживает его мать, по адресу 28-17 и не вернулся.

Сам пропавший с семьей проживает в 11 микрорайоне. Вероятность того, что он уехал из города, его мать отрицает. Сотовый телефон с 6 июня находится вне зоны доступа.

Приметы: мужчина европейской внешности, рост 175-180 см, полного телосложения, темные короткие волосы.

Был одет: черные тапочки, трико серого цвета и футболка темно-зеленого цвета.

Контактные телефоны: 8 (7292) 47-48-25, 47-48-27, 47-48-10 и телефон дежурной части: 47-48-02 или 102.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:56
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