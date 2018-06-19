«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 19 Июня
+30...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 338.78 KZT
  • €1 = 392.82 KZT
  • 1 RUB = 5.35 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:44

Просмотров: 592

Беспредельная езда в Кызылтобе: Личности водителей установлены

В отношении двоих автолюбителей составлены административные протоколы. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Кадр видео
Водителям, по сообщению пресс-службы ведомства, предстоит выплатить штраф 12 025 тенге.

- В отношении двоих водителей составлены протоколы по части 2 статьи 593 КоАП РК, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.



Для справки. Статья 593 КоАП РК. Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения.

 Показать / Скрыть текст


Напомним, действие происходило 14 июня примерно в 19:23 на дороге в Кызылтобе-2. Автомобили на видео двигаются «змейкой». При этом пассажиры транспорта высунулись из окон.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Satuk (Посетители) Сегодня, 12:58
Не собираюсь выступать в роли защитника жолпола,но как раз вот эти водятлы и крошат обычно батон на полицаев и строчат в интернете и пускают сопли,а сами что вытворяют на дороге? bazar
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика