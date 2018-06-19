Беспредельная езда в Кызылтобе: Личности водителей установлены

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Водителям, по сообщению пресс-службы ведомства, предстоит выплатить штраф 12 025 тенге.
- В отношении двоих водителей составлены протоколы по части 2 статьи 593 КоАП РК, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Для справки. Статья 593 КоАП РК. Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения.
Напомним, действие происходило 14 июня примерно в 19:23 на дороге в Кызылтобе-2. Автомобили на видео двигаются «змейкой». При этом пассажиры транспорта высунулись из окон.
- В отношении двоих водителей составлены протоколы по части 2 статьи 593 КоАП РК, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Для справки. Статья 593 КоАП РК. Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения.
Напомним, действие происходило 14 июня примерно в 19:23 на дороге в Кызылтобе-2. Автомобили на видео двигаются «змейкой». При этом пассажиры транспорта высунулись из окон.