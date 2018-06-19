На автодороге в Актау сбили женщину

Звонок в диспетчерскую станции Скорой и неотложной медицинской помощи поступил в 16:16.- Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение областной больницы, - сообщили в Скорой помощи.Врачи травматологического пункта Мангистауской областной больницы рассказали, что женщина получила ушиб головы.