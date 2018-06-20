В Актау загорелся автомобиль





Горение автомобиля произошло в 10.31 сегодня, 20 июня. Происшествие случилось возле 63 дома 4 микрорайона.- В результате полностью сгорел моторный отсек автомобиля марки BMW 530. Пострадавших нет. В тушении приняли участие одна единица техники и четыре человека личного состава, - сообщила Рукия Сычева.