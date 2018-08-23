Водители Актау пожаловались на перекрытые дороги в дачном поселке «Синтез»

Водители возмутились, что жители дачного поселка «Синтез» стали самовольно перекрывать въезды и выезды в поселке.- В связи с ремонтом автодороги возле магазина «Татьяна» нам приходится объезжать «Синтез». Но жители некоторых улиц начали перекрывать выходы. Интересно, насколько это законно?, - возмутился один из водителей.Журналист Lada.kz отправил официальный запрос в ДВД Мангистауской области, в котором попросили сотрудников полиции разъяснить: имеют ли право жители Актау самовольно перекрывать дороги?