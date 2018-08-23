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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:46

Просмотров: 3081

Водители Актау пожаловались на перекрытые дороги в дачном поселке «Синтез»

Водители Актау пожаловались, что в связи с ремонтом дороги до ХГМЗ автолюбители вынуждены объезжать этот участок дороги через дачный поселок «Синтез». Но жители некоторых улиц самовольно стали перекрывать въезды и выезды бетонными блоками.

Фото очевидцев
Водители возмутились, что жители дачного поселка «Синтез» стали самовольно перекрывать въезды и выезды в поселке.

Водители Актау пожаловались на перекрытые дороги в дачном поселке «Синтез»


Водители Актау пожаловались на перекрытые дороги в дачном поселке «Синтез»


- В связи с ремонтом автодороги возле магазина «Татьяна» нам приходится объезжать «Синтез». Но жители некоторых улиц начали перекрывать выходы. Интересно, насколько это законно?, - возмутился один из водителей.







Водители Актау пожаловались на перекрытые дороги в дачном поселке «Синтез»


Водители Актау пожаловались на перекрытые дороги в дачном поселке «Синтез»


Водители Актау пожаловались на перекрытые дороги в дачном поселке «Синтез»


Водители Актау пожаловались на перекрытые дороги в дачном поселке «Синтез»


Водители Актау пожаловались на перекрытые дороги в дачном поселке «Синтез»


Журналист Lada.kz отправил официальный запрос в ДВД Мангистауской области, в котором попросили сотрудников полиции разъяснить: имеют ли право жители Актау самовольно перекрывать дороги?


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Комментарии ( 8 )

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  • vaterloo
 Placida (Посетители) Сегодня, 18:44
Цитата: 12-й регион
Никто не имеет право перекрывать дороги самовольно в жилом массиве! А если пожар в этом лабиринте?

Если бы о этом думали и те странные паркующиеся товарищи,которые, бросают свою машину как попало возле домов, буквально въезжая в подъезды. Может кто мешком по голове стукнул?
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:33
Placida
Согласен. Эта накипевшая тема.
Видя эту статью, с одной стороны так радостно, что жители домов собрались и что-то сделали, а не молча сидели и терпели выходки водителей, которые ездят и днем и ночью. Шум, гам, пыль.
Теперь можно жить нормально. Респект жителям синтеза, которые отстаивают свое.
 
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  • Quwanysh Atshybaiuly
 Placida (Посетители) Сегодня, 18:22
Цитата: 12-й регион

Сегодня, 17:53
имеют ли право жители Актау самовольно перекрывать дороги?

Имеет ли право житель Актау, ехать в жилой зоне,(по сути во дворе нескольких многоэтажек) разгоняясь до неприличных 40-50 км/час? Имеет ли право, там же, подавать звуковые сигналы,в т.ч. людям, идущим в, этой самой, жилой зоне? Имеет ли право включать музыку, что бы слышали сразу все три-четыре дома, с первого по пятый этаж, этак, в час ночи? А поддавать газку так, что стекла дребезжат? Что интересно, я сама за рулем нахожусь чаще, чем хожу пешком, но такие "олени" меня бесят. И если бы был самосвал и возможность "притаранить" пару ж/б блоков и закрыть проездную(сквозную) дорогу, я бы это сделала. Больше чем уверена, не от вредности жители это сделали. Вы же, если едите по пыльной улице, вы же думайте, что вся эта пыль летит в окна и в лицо людям. Не сигнальте людям, которые от вашего сигнала на стену или бордюр лезут...Теперь водЯтлы получили то, что получили. Нет. Не все такие плохие. Но, терпение, оно же небесконечное...
 
-1
  • Lokki_13
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:53
имеют ли право жители Актау самовольно перекрывать дороги?

Никто не имеет право перекрывать дороги самовольно в жилом массиве! А если пожар в этом лабиринте?
 
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  • Placida
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:34
Их можно понять. Да, дорога ремонтируется, но. Но, почему это должно доставлять неудобство жителям синтеза? Это как если водитель заехал на тротуар и жалуется на то, что не хватает порковочных мест.
 
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  • zhanino
  • busurman
 Морской (Посетители) Сегодня, 17:26
Там уже целый анклав из оралмашек давно образовался.Их просто так с места не сдвинешь... beat beat beat
 
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  • Имярек
 дорожник (Посетители) Сегодня, 17:18
Только что был там. Проехал семь улочек (некогда проходных) от начала до конца на всех искусственные заторы. Улочки узкие, пришлось выезжать задним ходом. И таких как я сотни. Машину бросил у магазина "Татьяна" дальше пошёл пешком

Жить нужно непременно хорошо
 
-1
  • 12-й регион
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  • arelav_74
 Lokki_13 (Посетители) Сегодня, 16:56
Ну раз таким образом жильцы протестуют.... Тогда автобусы пускай там не останавливаются ну доставку продуктов в магазины можно до окончания ремонта не делать. Не чего месяц потерпит. А водители и крюк сделают.

Что самое интересное для себя любимых выезд оставили с другой стороны. Ну так и с другой перекроет... А то игра в одни ворота получается...
 
 

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