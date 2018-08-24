В Актау столкнулись четыре автомобиля

Фото очевидцев
При столкновении эвакуатора, двух автомобилей Toyota Camry и Renault Duster, по имеющейся информации, пострадал один человек. Пострадавшего увезла карета Скорой помощи.
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Суббота, 25 Августа
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