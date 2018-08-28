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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:54

Просмотров: 332

Горит сухостой: За неделю в Мангистау произошло пять пожаров

Пять пожаров произошло в Мангистауской области на прошлой неделе - с 20 по 26 августа. В трех случаях из них горела сухая трава, сообщает Рукия Сычева, руководитель пресс-центра службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото shitimech.com
Один из пожаров произошел 20 августа в 21 микрорайоне Актау. Примерно в 13:20 загорелся сухостой возле дома №37. Площадь горения составила 50 квадратных метров. Пострадавших нет.

На следующий день пожар произошел в Бейнеу. Примерно в 17:26 в доме №192 на улице Асау Батыр сгорели две комнаты в жилом доме. Площадь горения составила 40 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

В среду, примерно в 21:18, произошло возгорание магистральных кабелей внутри трансформатора на подстанции ТОО «Мангистау Энерго» в селе Ынтымак в Мунайлинском районе. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

Днем 23 августа произошло возгорание сухой травы перед Мангистауским областным психоневрологическим диспансером в 1А микрорайоне Актау. Площадь горения составила 50 квадратных метров.

В субботу, 25 августа, вновь произошло возгорание сухостоя возле 35 дома в 21 микрорайоне. Площадь горения составила 10 квадратных метров.

- Для оперативного реагирования на жалобы и предложения от населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, получения информации о деятельности службы пожаротушения у нас работает телефон доверия: 43-55-06, - отметила Рукия Сычева, руководитель пресс-службы ведомства.


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