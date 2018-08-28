Горит сухостой: За неделю в Мангистау произошло пять пожаров

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Один из пожаров произошел 20 августа в 21 микрорайоне Актау. Примерно в 13:20 загорелся сухостой возле дома №37. Площадь горения составила 50 квадратных метров. Пострадавших нет.



На следующий день пожар произошел в Бейнеу. Примерно в 17:26 в доме №192 на улице Асау Батыр сгорели две комнаты в жилом доме. Площадь горения составила 40 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.



В среду, примерно в 21:18, произошло возгорание магистральных кабелей внутри трансформатора на подстанции ТОО «Мангистау Энерго» в селе Ынтымак в Мунайлинском районе. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.



Днем 23 августа произошло возгорание сухой травы перед Мангистауским областным психоневрологическим диспансером в 1А микрорайоне Актау. Площадь горения составила 50 квадратных метров.



В субботу, 25 августа, вновь произошло возгорание сухостоя возле 35 дома в 21 микрорайоне. Площадь горения составила 10 квадратных метров.



- Для оперативного реагирования на жалобы и предложения от населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, получения информации о деятельности службы пожаротушения у нас работает телефон доверия: 43-55-06, - отметила Рукия Сычева, руководитель пресс-службы ведомства.