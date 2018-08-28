В Мангистау пострадали двое мужчин

Отделение травматологии и ортопедии МОБ. Фото автора

Пациент, сбитый неизвестным водителем, поступил 27 августа в 22:25.



- В результате наезда мужчина получил закрытый оскольчатый перелом левой ключицы. У второго пациента 1957 года рождения, поступившего в 00:00 часов, перелом левого бедра. Оба находятся в отделении травматологии и ортопедии в состоянии средней степени тяжести. Готовятся к операции, - прокомментировал Айткали Чалабаев.