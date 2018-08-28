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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:07

Просмотров: 986

В Мангистау пострадали двое мужчин

Один из пострадавших 1970 года рождения был сбит машиной в 14 микрорайоне областного центра. Второй пациент 1957 года рождения получил травму на производстве в Жетыбае. Оба доставлены в Мангистаускую областную больницу в сознании, готовятся к операции. Об этом проинформировал Айткали Чалабаев, заведующий отделением приемного покоя МОБ.

Отделение травматологии и ортопедии МОБ. Фото автора
Пациент, сбитый неизвестным водителем, поступил 27 августа в 22:25.

- В результате наезда мужчина получил закрытый оскольчатый перелом левой ключицы. У второго пациента 1957 года рождения, поступившего в 00:00 часов, перелом левого бедра. Оба находятся в отделении травматологии и ортопедии в состоянии средней степени тяжести. Готовятся к операции, - прокомментировал Айткали Чалабаев.


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