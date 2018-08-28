В войсковой части в селе Умирзак при пожаре пострадали два человека

Возгорание произошло 27 августа в войсковой части №2201«А» в селе Умирзак. Вызов на пульт дежурного поступил в 20:56.По приезду пожарных обнаружено горение гаража и автомобиля. Площадь горение составила 50 квадратных метров.При пожаре пострадали двое мужчин 1998 и 1995 годов рождения. С термическими ожогами их госпитализировали в военный госпиталь.Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.