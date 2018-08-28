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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:37

Просмотров: 3

В войсковой части в селе Умирзак при пожаре пострадали два человека

С термическими ожогами двоих мужчин доставили в военный госпиталь. Об этом сообщил Назар Тенелхан, старший инженер управления по чрезвычайным ситуациям Актау.

Фото предоставил Назар Тенелхан
Возгорание произошло 27 августа в войсковой части №2201«А» в селе Умирзак. Вызов на пульт дежурного поступил в 20:56.

По приезду пожарных обнаружено горение гаража и автомобиля. Площадь горение составила 50 квадратных метров.

В войсковой части в селе Умирзак при пожаре пострадали два человека


В войсковой части в селе Умирзак при пожаре пострадали два человека


При пожаре пострадали двое мужчин 1998 и 1995 годов рождения. С термическими ожогами их госпитализировали в военный госпиталь.

Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.


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