Двое человек погибли в ДТП на трассе Актау-Жетыбай

Дорожный инцидент произошёл на трассе Актау-Жетыбай 3 сентября. На дороге перевернулся автомобиль Toyota Land Cruiser.В аварии пострадали четверо человек. По информации врачей Мангистауской областной больницы, две женщины скончались в медучреждении. Двоих мужчин после оказания первой медицинской помощи отпустили домой.Другие подробности аварии будут опубликованы после получения ответа на официальный запрос в ДВД Мангистауской области.