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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:59

Просмотров: 98

За неделю пожарные ликвидировали шесть возгораний сухостоя в Мангистау

Шесть пожаров произошло в Мангистауской области на прошлой неделе - с 27 августа по 2 сентября. Во всех случаях горела сухая трава, сообщает Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото pridnestrovie-daily.net
Один из пожаров произошел 27 августа в микрорайоне Шыгыс-3 Актау. Примерно в 15:12 возле дома №31 произошло возгорание сухой травы и мусора. Площадь горения составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет.

На следующий день пожар произошел также в микрорайоне Шыгыс-3 возле дома №19. Примерно в 17:52 произошло возгорание сухостоя и мусора. Площадь горения составила три квадратных метра. Пострадавших нет.

В среду, 29 августа, произошло горение сухой травы на открытой площадке возле АЗС «Айби» в 24 микрорайоне. Пожар произошел примерно в 20:48. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

Днем 30 августа возгорание сухостоя произошло в Приозерном возле ресторана «Мирас». Площадь горения составила 100 квадратных метров. Пострадавших нет.

Ночью 31 августа поступил звонок о возгорании мусора возле дома №6 в 13 микрорайоне. По прибытии пожарных выяснилось, что звонок был ложным.

В субботу, 1 сентября, примерно в 20:53 горение мусора произошло в Жанаозене. Площадь горения составила четыре квадратных метра. Пострадавших нет.

В воскресенье, 2 сентября, возгорание мусора произошло в 18 доме 28 микрорайона. Потушили до прибытия пожарного подразделения. Пострадавших нет. Причину устанавливает дежурный дознаватель.


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