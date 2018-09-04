За неделю пожарные ликвидировали шесть возгораний сухостоя в Мангистау

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Один из пожаров произошел 27 августа в микрорайоне Шыгыс-3 Актау. Примерно в 15:12 возле дома №31 произошло возгорание сухой травы и мусора. Площадь горения составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет.



На следующий день пожар произошел также в микрорайоне Шыгыс-3 возле дома №19. Примерно в 17:52 произошло возгорание сухостоя и мусора. Площадь горения составила три квадратных метра. Пострадавших нет.



В среду, 29 августа, произошло горение сухой травы на открытой площадке возле АЗС «Айби» в 24 микрорайоне. Пожар произошел примерно в 20:48. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.



Днем 30 августа возгорание сухостоя произошло в Приозерном возле ресторана «Мирас». Площадь горения составила 100 квадратных метров. Пострадавших нет.



Ночью 31 августа поступил звонок о возгорании мусора возле дома №6 в 13 микрорайоне. По прибытии пожарных выяснилось, что звонок был ложным.



В субботу, 1 сентября, примерно в 20:53 горение мусора произошло в Жанаозене. Площадь горения составила четыре квадратных метра. Пострадавших нет.



В воскресенье, 2 сентября, возгорание мусора произошло в 18 доме 28 микрорайона. Потушили до прибытия пожарного подразделения. Пострадавших нет. Причину устанавливает дежурный дознаватель.