В Мангистаускую областную больницу госпитализировали с тяжёлыми травмами пострадавшего в ДТП

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Пострадавшему пассажиру сделали рентген, провели ультразвуковое обследование и сняли электрокардиограмму.
- У пациента закрытый перелом левой плечевой кости, левой бедренной кости, вывих правого плеча. Состояние пострадавшего стабильно тяжёлое. Пациент готовится к операции после обследования, - прокомментировали в отделении травматологии и ортопедии МОБ.
Подробности обстоятельств ДТП выясняются.
- У пациента закрытый перелом левой плечевой кости, левой бедренной кости, вывих правого плеча. Состояние пострадавшего стабильно тяжёлое. Пациент готовится к операции после обследования, - прокомментировали в отделении травматологии и ортопедии МОБ.
Подробности обстоятельств ДТП выясняются.
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