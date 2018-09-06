В Мангистау водителя осудили условно за смерть пассажира в ДТП

Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Инцидент, как сообщили в суде, произошел на трассе Кендерли-Жанаозен.- Водитель кроссовера, нарушив правила дорожного движения, не справился с управлением. Автомобиль перевернулся. В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы. Три пассажира получили травмы легкой, средней и тяжелой степени. Четвертый пострадавший скончался на месте происшествия. Обвиняемый признал свою вину, - сообщили в суде.Постановлением суда водителя кроссовера признали виновным по части 3 статьи 345 УК РК и назначили наказание в виде условного лишения свободы на два года с лишением права управления транспортным средством на тот же срок.