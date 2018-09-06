В Мангистау водителя осудили условно за смерть пассажира в ДТП

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Инцидент, как сообщили в суде, произошел на трассе Кендерли-Жанаозен.
- Водитель кроссовера, нарушив правила дорожного движения, не справился с управлением. Автомобиль перевернулся. В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы. Три пассажира получили травмы легкой, средней и тяжелой степени. Четвертый пострадавший скончался на месте происшествия. Обвиняемый признал свою вину, - сообщили в суде.
Постановлением суда водителя кроссовера признали виновным по части 3 статьи 345 УК РК и назначили наказание в виде условного лишения свободы на два года с лишением права управления транспортным средством на тот же срок.
Для справки: Часть 3 статьи 345 УК РК.
- Водитель кроссовера, нарушив правила дорожного движения, не справился с управлением. Автомобиль перевернулся. В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы. Три пассажира получили травмы легкой, средней и тяжелой степени. Четвертый пострадавший скончался на месте происшествия. Обвиняемый признал свою вину, - сообщили в суде.
Постановлением суда водителя кроссовера признали виновным по части 3 статьи 345 УК РК и назначили наказание в виде условного лишения свободы на два года с лишением права управления транспортным средством на тот же срок.
Для справки: Часть 3 статьи 345 УК РК.
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