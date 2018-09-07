В Актау семейная пара спасла собаку с перерезанным горлом

Сейчас собака находится во дворе 29 дома. По словам Светланы, жительницы дома и спасительницы животного, инцидент случился сегодня, около 06:00.- Животное пролежало так до четырех часов дня. Мы с мужем увидели ее, он сразу же повез ее к ветеринару. Ей сделали операцию. В приют ее не возьмут, она слабая сейчас, другие собаки могут ей навредить. Местные дети говорят, что видели, как это делали, и даже знают кто это. Хорошо, что есть камера над подъездом, - рассказала Светлана Магомадова.Светлана с мужем собираются обратиться в полицию, чтобы расследовать это дело. Светлана отметила, что животному нужен дальнейший уход.- Это ужасный акт зверства. Но сейчас важно то, что мы собаку не можем оставить у себя, нужно найти человека, который её приютит и сможет колоть ей лекарства, - сказала Светлана.Неравнодушные люди могут связаться со Светланой Магомадовой по телефону: 8 771 163 91 45.