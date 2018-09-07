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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:27

Просмотров: 957

В Актау семейная пара спасла собаку с перерезанным горлом

Пострадавшее животное обнаружили у 29 дома в 7 микрорайоне. Собаку привезли к ветеринару Андрею Леваковскому, который прооперировал животное. Семейная пара, обнаружившая раненого «друга человека», планирует написать заявление в полицию.

Пострадавшая собака. Фото очевидцев
Сейчас собака находится во дворе 29 дома. По словам Светланы, жительницы дома и спасительницы животного, инцидент случился сегодня, около 06:00.

- Животное пролежало так до четырех часов дня. Мы с мужем увидели ее, он сразу же повез ее к ветеринару. Ей сделали операцию. В приют ее не возьмут, она слабая сейчас, другие собаки могут ей навредить. Местные дети говорят, что видели, как это делали, и даже знают кто это. Хорошо, что есть камера над подъездом, - рассказала Светлана Магомадова.

Светлана с мужем собираются обратиться в полицию, чтобы расследовать это дело. Светлана отметила, что животному нужен дальнейший уход.

- Это ужасный акт зверства. Но сейчас важно то, что мы собаку не можем оставить у себя, нужно найти человека, который её приютит и сможет колоть ей лекарства, - сказала Светлана.

Неравнодушные люди могут связаться со Светланой Магомадовой по телефону: 8 771 163 91 45.
В Актау семейная пара спасла собаку с перерезанным горлом





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Комментарии ( 1 )

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firebolt (Посетители) Сегодня, 21:36
Что тут комментировать? Все пожелания порезавшему собаку каждый про себя выскажет.
 
 

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