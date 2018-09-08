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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:38

Просмотров: 2450

Самолёт Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Актау

Прямой рейс Air Astana, летевший из Алматы в Тбилиси, из-за непогоды был вынужден совершить посадку в актауском аэропорту. После посадки у самолета обнаружили некоторые технические неисправности. Об этом рассказал исполнительный директор Международного аэропорта в Актау Ергазы Жолдасов.

Фото из архива Lada.kz
Пассажиры самолета вынуждены ждать другой самолет.

- В данный момент ожидаются инженеры из Алматы, которые займутся неисправностями самолета. После починки самолет, летевший в Тбилиси, будет отправлен обратно в Алматы, а ожидающих пассажиров доставит в Тбилиси самолет рейса Алматы-Актау, - сказал Ергазы Жолдасов.

В марте самолет авиакомпании «Bek Air», совершил аварийную посадку в аэропорту Актау.


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Комментарии ( 1 )

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  • Pavelmwest
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Ingul (Посетители) Сегодня, 15:56
"Металлолом" под названием "Боинг" покупают у Запада - вот и результаты.
Подобное (в этот раз,слава Богу, без серьезных последствий) все чаще.
 
 

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