Самолёт Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Актау

Фото из архива Lada.kz
Пассажиры самолета вынуждены ждать другой самолет.
- В данный момент ожидаются инженеры из Алматы, которые займутся неисправностями самолета. После починки самолет, летевший в Тбилиси, будет отправлен обратно в Алматы, а ожидающих пассажиров доставит в Тбилиси самолет рейса Алматы-Актау, - сказал Ергазы Жолдасов.
В марте самолет авиакомпании «Bek Air», совершил аварийную посадку в аэропорту Актау.
- В данный момент ожидаются инженеры из Алматы, которые займутся неисправностями самолета. После починки самолет, летевший в Тбилиси, будет отправлен обратно в Алматы, а ожидающих пассажиров доставит в Тбилиси самолет рейса Алматы-Актау, - сказал Ергазы Жолдасов.
В марте самолет авиакомпании «Bek Air», совершил аварийную посадку в аэропорту Актау.