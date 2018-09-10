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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:26

Просмотров: 1205

В 10 микрорайоне Актау произошел пожар в жилом доме

Площадь горения составила четыре квадратных метра. Об этом сообщил Назар Тенелхан, старший инженер управления по чрезвычайным ситуациям Актау.

Пожар в доме №2 10 микрорайона
Возгорание произошло в квартире, расположенной на пятом этаже жилого дома №2 в 10 микрорайоне. Вызов поступил сегодня, 10 сентября, примерно в 11:51.

В 10 микрорайоне Актау произошел пожар в жилом доме


В 10 микрорайоне Актау произошел пожар в жилом доме


- Горели домашние вещи на балконе. Площадь горения составила четыре квадратных метра. Обошлось без пострадавших, - сказал Назар Тенелхан.

Еще один пожар произошел сегодня, 10 сентября, в районе промышленной зоны. Вызов поступил примерно в 13:59.

В 10 микрорайоне Актау произошел пожар в жилом доме


В 10 микрорайоне Актау произошел пожар в жилом доме


- На территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау» произошло горение твёрдых и бытовых отходов. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - рассказал Назар Тенелхан.



Фото и видео очевидцев


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