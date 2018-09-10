В 10 микрорайоне Актау произошел пожар в жилом доме

Пожар в доме №2 10 микрорайона
Возгорание произошло в квартире, расположенной на пятом этаже жилого дома №2 в 10 микрорайоне. Вызов поступил сегодня, 10 сентября, примерно в 11:51.
- Горели домашние вещи на балконе. Площадь горения составила четыре квадратных метра. Обошлось без пострадавших, - сказал Назар Тенелхан.
Еще один пожар произошел сегодня, 10 сентября, в районе промышленной зоны. Вызов поступил примерно в 13:59.
- На территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау» произошло горение твёрдых и бытовых отходов. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - рассказал Назар Тенелхан.
Фото и видео очевидцев
- Горели домашние вещи на балконе. Площадь горения составила четыре квадратных метра. Обошлось без пострадавших, - сказал Назар Тенелхан.
Еще один пожар произошел сегодня, 10 сентября, в районе промышленной зоны. Вызов поступил примерно в 13:59.
- На территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау» произошло горение твёрдых и бытовых отходов. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - рассказал Назар Тенелхан.
Фото и видео очевидцев
Оставьте свой комментарий первым.