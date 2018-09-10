В 10 микрорайоне Актау произошел пожар в жилом доме

Возгорание произошло в квартире, расположенной на пятом этаже жилого дома №2 в 10 микрорайоне. Вызов поступил сегодня, 10 сентября, примерно в 11:51.- Горели домашние вещи на балконе. Площадь горения составила четыре квадратных метра. Обошлось без пострадавших, - сказал Назар Тенелхан.Еще один пожар произошел сегодня, 10 сентября, в районе промышленной зоны. Вызов поступил примерно в 13:59.- На территории ТОО «Индустриальный парк Мангистау» произошло горение твёрдых и бытовых отходов. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - рассказал Назар Тенелхан.