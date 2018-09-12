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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:27

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За неделю пожарные Мангистау выезжали по тревоге 48 раз

С 3 по 9 сентября в регионе произошло четыре пожара и 35 случаев горения, девять раз спасатели выезжали на аварийно-спасательные работы. Об этом сообщили в Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
В Жанаозене 5 сентября сгорела комната в столовой у рынка «Бөкен-Жәңібек». Пожар произошел в 02:17. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет.

В этот же день пожар произошел в 5 микрорайоне Актау. Примерно в 13:35 на автостоянке полностью сгорел автомобиль Mazda-3. Возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Пострадавших нет, пожар потушили до приезда спасателей.

В пятницу, 7 сентября, пожар произошел в доме №20 в 33 микрорайоне Актау. Площадь горения составила три квадратных метра. Пострадавших нет. Во время пожара эвакуировано 17 человек.

В субботу, 8 сентября, примерно в 20:58 произошел пожар в 32Б микрорайоне Актау - полностью сгорела отдельно стоящая деревянная будка. Площадь горения составила 12 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара не установлена.

За неделю пожарные ликвидировали 35 возгораний сухостоя и мусора в Мангистауской области.


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