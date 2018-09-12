За неделю пожарные Мангистау выезжали по тревоге 48 раз

Фото из архива Lada.kz

В Жанаозене 5 сентября сгорела комната в столовой у рынка «Бөкен-Жәңібек». Пожар произошел в 02:17. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет.



В этот же день пожар произошел в 5 микрорайоне Актау. Примерно в 13:35 на автостоянке полностью сгорел автомобиль Mazda-3. Возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Пострадавших нет, пожар потушили до приезда спасателей.



В пятницу, 7 сентября, пожар произошел в доме №20 в 33 микрорайоне Актау. Площадь горения составила три квадратных метра. Пострадавших нет. Во время пожара эвакуировано 17 человек.



В субботу, 8 сентября, примерно в 20:58 произошел пожар в 32Б микрорайоне Актау - полностью сгорела отдельно стоящая деревянная будка. Площадь горения составила 12 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара не установлена.



За неделю пожарные ликвидировали 35 возгораний сухостоя и мусора в Мангистауской области.