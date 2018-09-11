В ночном ДТП в Актау пострадал мужчина

Скриншот видео
ДТП произошло у памятника Кашагану в ночь с 10 на 11 сентября. В МОБ пострадавшего доставили около 01:00.
Другие подробности ДТП будут опубликованы после получения ответа на официальный запрос Lada.kz в ДВД Мангистауской области.
Напомним, в мае двое детей пострадали в ДТП в 4 микрорайоне Актау.
В августе в крупном ДТП в Актау пострадала женщина.
Другие подробности ДТП будут опубликованы после получения ответа на официальный запрос Lada.kz в ДВД Мангистауской области.
Напомним, в мае двое детей пострадали в ДТП в 4 микрорайоне Актау.
В августе в крупном ДТП в Актау пострадала женщина.
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