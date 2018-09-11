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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:43

Просмотров: 393

В Мангистау автомобиль провалился в яму на объездной дороге

Инцидент произошел в Мунайлинском районе, у жилого массива «Коктем». Машину помогли вытащить очевидцы.

Фото очевидцев
Инцидент произошел сегодня, 11 сентября, около 14:00. Из-за перекрытой дороги автолюбители, по словам очевидца, вынуждены пользоваться объездным путем, где и произошло ДТП.

Автомобиль, как рассказали очевидцы, удалось вытащить через два часа. Пострадавших нет.





Напомним, в апреле, на закрытом участке трассы Актау-Бейнеу автомобиль попал в разрыв дорожного полотна.


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