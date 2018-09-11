В Мангистау автомобиль провалился в яму на объездной дороге

Фото очевидцев
Инцидент произошел сегодня, 11 сентября, около 14:00. Из-за перекрытой дороги автолюбители, по словам очевидца, вынуждены пользоваться объездным путем, где и произошло ДТП.
Автомобиль, как рассказали очевидцы, удалось вытащить через два часа. Пострадавших нет.
Напомним, в апреле, на закрытом участке трассы Актау-Бейнеу автомобиль попал в разрыв дорожного полотна.
Автомобиль, как рассказали очевидцы, удалось вытащить через два часа. Пострадавших нет.
Напомним, в апреле, на закрытом участке трассы Актау-Бейнеу автомобиль попал в разрыв дорожного полотна.
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