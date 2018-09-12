В жилом доме в 29 микрорайоне Актау загорелся балкон

Видео очевидцев

Вызов поступил в 17:11 вчера, 11 сентября. Причиной возгорания на балконе в доме №23 в 29 микрорайоне Актау стала детская шалость. На вызов выехали две пожарные машины. По словам Гульнур Шопановой, пострадавших при пожаре не было.В этот же день в больничном городке в 1 микрорайоне Актау горел сухостой.- Площадь горения составила 40 квадратных метров. На вызов выехала одна единица техники. При пожаре никто не пострадал, - сообщила Гульнур Шопанова.