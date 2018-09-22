В центре Актау перевернулся автомобиль

ДТП произошло днём 22 сентября.- Никого нет, похоже не вписался в поворот, - комментирует видеозапись, на которой запечатлен инцидент, автор.На видео также видно, как на помощь водителю автомобиля спешат люди из проезжавших мимо машин. Мужчины помогают перевернуть машину и поставить ее на колеса.Другие подробности происшествия выясняются.