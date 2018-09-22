В центре Актау перевернулся автомобиль

На месте происшествия
ДТП произошло днём 22 сентября.
- Никого нет, похоже не вписался в поворот, - комментирует видеозапись, на которой запечатлен инцидент, автор.
На видео также видно, как на помощь водителю автомобиля спешат люди из проезжавших мимо машин. Мужчины помогают перевернуть машину и поставить ее на колеса.
Другие подробности происшествия выясняются.
Скриншот видео. Видео очевидцев
- Никого нет, похоже не вписался в поворот, - комментирует видеозапись, на которой запечатлен инцидент, автор.
На видео также видно, как на помощь водителю автомобиля спешат люди из проезжавших мимо машин. Мужчины помогают перевернуть машину и поставить ее на колеса.
Другие подробности происшествия выясняются.
Скриншот видео. Видео очевидцев
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