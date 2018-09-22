В Актау между 8 и 10 микрорайонами сбили мужчину

На месте происшествия
Происшествие случилось в ночь с 21 на 22 сентября.
Мужчина, по словам очевидцев, переходил дорогу в неположенном месте. На месте аварии его осмотрели врачи скорой помощи. В Мангистауской областной больнице сообщили, что пострадавший после оказания медицинской помощи был отпущен, и сейчас жизни его ничего не угрожает.
Другие подробности аварии выясняются.
Фото очевидца
Мужчина, по словам очевидцев, переходил дорогу в неположенном месте. На месте аварии его осмотрели врачи скорой помощи. В Мангистауской областной больнице сообщили, что пострадавший после оказания медицинской помощи был отпущен, и сейчас жизни его ничего не угрожает.
Другие подробности аварии выясняются.
Фото очевидца