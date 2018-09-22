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ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 21:01

Просмотров: 1123

В Актау между 8 и 10 микрорайонами сбили мужчину

Водитель автомашины марки Toyota сбил мужчину на дороге между 8 и 10 микрорайонами. После оказания первой медицинской помощи пострадавший был отпущен. Об этом сообщили в Мангистауской областной больнице.

На месте происшествия
Происшествие случилось в ночь с 21 на 22 сентября.

Мужчина, по словам очевидцев, переходил дорогу в неположенном месте. На месте аварии его осмотрели врачи скорой помощи. В Мангистауской областной больнице сообщили, что пострадавший после оказания медицинской помощи был отпущен, и сейчас жизни его ничего не угрожает.

Другие подробности аварии выясняются.

Фото очевидца


В Актау между 8 и 10 микрорайонами сбили мужчину
В Актау между 8 и 10 микрорайонами сбили мужчину
В Актау между 8 и 10 микрорайонами сбили мужчину
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Комментарии ( 3 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 23:06
пусть теперь владельцу машины за разбитую лобовуху платит

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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Мимоза (Посетители) Сегодня, 22:00
Ну когда бухой в доску, трудно вообще что-то либо соблюдать.

Ну когда бухой в доску, трудно вообще что-то либо соблюдать.
 
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  • тишка
 Ян (Посетители) Сегодня, 21:24
Граждане пешеходы,соблюдайте элементарные правила безопасности движения,для вас сделаны пешеходные переходы,для вас светофоры ставят. Неужели трудно соблюдать правила не нарушая и не подвергая себя смертельной опасности,не забывайте за вас бегущих через дорогу в темноте и днём будет отвечать водитель,будет отвечать за ваше пардон головотяпство.
 
 

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