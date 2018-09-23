Жителя Актау возмутили действия полицейского

Как видно на кадрах ролика, блюститель порядка измерял скорость радаром. Автор видео обвинил полицейского в том, что он не имеет права проводить замеры из салона гражданской машины.При виде водителя со смартфоном полицейский вышел из автомобиля и начал мешать съемке.Как утверждает автор видео, он намерен обратиться с жалобой в правоохранительные органы и подать иск в суд на действия полицейского.