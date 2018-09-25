Группу мужчин в Мангистау осудили за организацию незаконной миграции

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Подсудимые, трое мужчин, как установил суд, за 55 тысяч тенге хотели незаконно перевести гражданина Узбекистана через пограничный пост Тажен в Бейнеуском районе.



Приговором суда подсудимые признаны виновными по части 2 статьи 394 (Организация незаконной миграции). Назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.