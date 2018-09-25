ДВД Мангистау: Укравший урну с пожертвованиями мужчина задержан

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По данным ведомства, подозреваемый в краже урны с пожертвованиями задержан. В правонарушении подозревается местный житель.
- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) по части 1 статьи 188 УК РК (Кража),- сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Напомним, кража ящика для пожертвований произошла 22 сентября в магазине «НВЕР» в 26 микрорайоне. Камера видеонаблюдения зафиксировала кражу урны, в которую собирали пожертвования для нуждающихся.
- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) по части 1 статьи 188 УК РК (Кража),- сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Напомним, кража ящика для пожертвований произошла 22 сентября в магазине «НВЕР» в 26 микрорайоне. Камера видеонаблюдения зафиксировала кражу урны, в которую собирали пожертвования для нуждающихся.
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