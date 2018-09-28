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ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:42

Просмотров: 244

В Жанаозене служебные овчарки помогли военнослужащим задержать мужчин с наркотиками

Босс и Пальма помогли обнаружить наркотические вещества и задержать беглецов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального командования «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан.

Военнослужащие с собакой по кличке Босс. Фото пресс-службы РгК «Батыс»
При патрулировании центральных улиц Жанаозена войсковой наряд части 5548 в составе начальника патруля, младшего сержанта Бексултана Алтенова, патрульного рядового Нурболата Жаксылыка и кинолога Ануара Дуйсенбай заметили подозрительного мужчину.

- Мужчина попытался скрыться в близлежащих дворах. Начальник патруля дал команду патрульному-кинологу применить служебную собаку для задержания. Не смотря на предупреждение, мужчина продолжил бегство. Собака по кличке Босс за считанные секунды догнала подозреваемого, сбив его с ног. Гвардейцы совместно с сотрудниками полиции в присутствии понятых обнаружили в кармане брюк задержанного сверток с марихуаной. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в УВД Жанаозена, - сообщили в пресс-службе регионального командования «Батыс».

Еще двоих молодых людей с наркотиками задержал 14 сентября наряд в составе начальника патруля младшего сержанта Ахана Бекзат, патрульного рядового Жараса Жаксылыка и кинолога, младшего сержанта Асана Абдукарима.

- У молодых людей отсутствовали документы, удостоверяющие личность. При общении наряда с парнями служебно-розыскная собака Пальма села рядом с одним из них. Такое поведение служебной собаки указывало на наличие у молодого человека запрещенных предметов или веществ. Молодых людей доставили в ближайший участок полиции для установления личности. Один из них обратился в бегство. Его задержали при помощи служебной собаки. На место вызвали следственно-оперативную группу УВД Жанаозена. При досмотре в присутствии понятых в кармане брюк одного из задержанных обнаружен сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета со специфическим запахом. За проявленную бдительность и высокий профессионализм при несении боевой службы по охране общественного порядка военнослужащие поощрены, - сообщили в пресс-службе РгК «Батыс».


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