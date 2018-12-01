В Актау пропала женщина

Фото предоставлено родственниками пропавшей

Женщину видели последний раз вчера, 30 ноября, около 16:20 в 24 доме 6 микрорайона.



Она была одета в длинный синий пуховик, на голове был платок темного цвета.



Родственники пропавшей просят тех, кто обладает информацией о женщине, связаться с ними по телефону : 8707 783 90 93.