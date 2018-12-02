Пожар на «Скальной тропе» в Актау: Появились подробности

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В 4А микрорайоне горел сухостой и деревянные конструкции «Скальной тропы».
Как рассказала Рукия Сычева, пресс-секретарь Службы пожаротушения ДЧС региона, вызов поступил в 21:12. В 4А микрорайоне загорелся сухостой. Впоследствии пламя перешло на одну из деревянных конструкций «Скальной тропы».
Пострадавших в пожаре нет.
Пожарным удалось ликвидировать пламя в 22:35. Сгорело 120 квадратных метров сухостоя и 20 квадратных метров конструкций «Скальной тропы».
Причины выясняются дежурными дознавателями.
Как рассказала Рукия Сычева, пресс-секретарь Службы пожаротушения ДЧС региона, вызов поступил в 21:12. В 4А микрорайоне загорелся сухостой. Впоследствии пламя перешло на одну из деревянных конструкций «Скальной тропы».
Пострадавших в пожаре нет.
Пожарным удалось ликвидировать пламя в 22:35. Сгорело 120 квадратных метров сухостоя и 20 квадратных метров конструкций «Скальной тропы».
Причины выясняются дежурными дознавателями.