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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:53

Просмотров: 7966

Пожар на «Скальной тропе» в Актау: Появились подробности

В Службе пожаротушения ДЧС Мангистауской области рассказали о пожаре на «Скальной тропе».

Кадр видео
В 4А микрорайоне горел сухостой и деревянные конструкции «Скальной тропы».

Как рассказала Рукия Сычева, пресс-секретарь Службы пожаротушения ДЧС региона, вызов поступил в 21:12. В 4А микрорайоне загорелся сухостой. Впоследствии пламя перешло на одну из деревянных конструкций «Скальной тропы».

Пострадавших в пожаре нет.



Пожарным удалось ликвидировать пламя в 22:35. Сгорело 120 квадратных метров сухостоя и 20 квадратных метров конструкций «Скальной тропы».

Причины выясняются дежурными дознавателями.


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Комментарии ( 4 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 15:26
Цитата: Маряк
Горожане миллион раз талдычили что там нужен круглосуточный патруль полиции..

Если люди не люди, а дикари то никакой патруль не поможет.
 
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  • Мужик
 Маряк (Посетители) Сегодня, 15:01
Горожане миллион раз талдычили что там нужен круглосуточный патруль полиции..
И вот вам итог разгильдяйства...
 
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IMHO (Посетители) Сегодня, 13:51
До этого, днем, в "Строймарте" что-то горело.
А на скалах, возможно, выжигали сухостой, а потом ветром раздуло и пламя на "Скальную тропу" перекинулось.
А для пожарных ни подъездов, ни даже проходов нет! Кто ж так строит?
 
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  • Thornhill
 дорожник (Посетители) Сегодня, 12:24
Позор. umnik Надеюсь что виновных найдут (камеры видеонаблюдения в помощь) Наряду с сухостоем и конструкциями "Скальной тропы" пострадал редчайший мягкоплодник и неповторимый вид прибрежных скал

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Aleksandr Petrovich
  • Мужик
  • Xoxma80
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:23
Не, братцы, на таком ветру без керосинчика так не занялось бы. Сухостой горит как порох, а промерзлое и сырое от близости моря дерево перил (и это если оно, как нам говорят, ещё и обработано) от сена не разгорится. Тут напалм нужен..

ЗЫ. И я теперь очень беспокоюсь за сохранность гипсовых балюстрад в сквере возле самолетика. Один дебил с ломом там такого наворочает... suicide
 
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  • Василий Кравчук
 makenych (Посетители) Сегодня, 12:20
Самое интересное что тропа из пластика и полы и перила все из пластика
 
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  • Вован
  • Thornhill
 Aktiva (Посетители) Сегодня, 12:16
Лиж бы все уничтожить.....,для нас ведь все делают.
 
 

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