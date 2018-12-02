Saab вылетел с дороги и врезался в ограждение в центре Актау

Автомобиль Saab вылетел с проезжей части и врезался в ограждение.Вызов на станцию Скорой помощи по данному факту не поступал.По информации дорожной полиции, водитель оставил автомобиль на месте происшествия и скрылся в неизвестном направлении.По какой причине произошло ДТП, пока неизвестно. В данный момент стражи порядка устанавливают местонахождение водителя.