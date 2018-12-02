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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:23

Просмотров: 1138

Saab вылетел с дороги и врезался в ограждение в центре Актау

ДТП произошло в ночь с 1 на 2 декабря возле торгового центра «Ардагер».

Фото очевидцев
Автомобиль Saab вылетел с проезжей части и врезался в ограждение.

Saab вылетел с дороги и врезался в ограждение в центре Актау


Вызов на станцию Скорой помощи по данному факту не поступал.

По информации дорожной полиции, водитель оставил автомобиль на месте происшествия и скрылся в неизвестном направлении.

По какой причине произошло ДТП, пока неизвестно. В данный момент стражи порядка устанавливают местонахождение водителя.



Saab вылетел с дороги и врезался в ограждение в центре Актау

Saab вылетел с дороги и врезался в ограждение в центре Актау


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Комментарии ( 3 )

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Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 16:47
"Saab" он как самолёт его надо нутром чувствовать и красиво ездить,а не летать.
 
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Blade Runner (Посетители) Сегодня, 16:33
Кто то хорошо отметил 1ое
 
-1
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:33
El-basy kuni qutty bolsyn-al.
 
 

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