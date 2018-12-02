Автор проекта «Скальной тропы» заявил о поджоге

- Площадь возгорания, как и ущерб, незначительны. Поэтому «Армагеддон» из этого делать не нужно. Восстановление займет пару дней. Кто поджег — неизвестно. Сильный ветер поспособствовал распространению пламени. На время строительства необходимо будет закрыть доступ к «Скальной тропе». Пока еще строительство не закончено, до конца не налажена система видеонаблюдения, просьба к жителям - отнестись с понимаем, - заявил он.

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По словам автора проекта Марата Сюникова, неизвестные подожгли камыш и шиповник возле «Скальной тропы».Как отметил Марат Сюников, случаи вандализма происходят периодически. К примеру, неизвестные вырвали опору для видеокамеры и выбросили в море. Также ломали перегородки «Скальной тропы».