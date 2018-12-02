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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:59

Просмотров: 2818

Автор проекта «Скальной тропы» заявил о поджоге

Появились фото и видео последствий пожара на «Скальной тропе».

Фото автора
По словам автора проекта Марата Сюникова, неизвестные подожгли камыш и шиповник возле «Скальной тропы».

- Площадь возгорания, как и ущерб, незначительны. Поэтому «Армагеддон» из этого делать не нужно. Восстановление займет пару дней. Кто поджег — неизвестно. Сильный ветер поспособствовал распространению пламени. На время строительства необходимо будет закрыть доступ к «Скальной тропе». Пока еще строительство не закончено, до конца не налажена система видеонаблюдения, просьба к жителям - отнестись с понимаем, - заявил он.


Как отметил Марат Сюников, случаи вандализма происходят периодически. К примеру, неизвестные вырвали опору для видеокамеры и выбросили в море. Также ломали перегородки «Скальной тропы».





Фото и видео автора


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Марат Сюников: «Армагеддон» из это делать не нужно


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Комментарии ( 4 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 17:35
Вот ...нехорошие люди.Жаль,если безнаказанными останутся.

Вот ...нехорошие люди.Жаль,если безнаказанными останутся.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 17:27
А что там сверху стоит на скале? Видно что забор какой то. Может окурок бросил кто то сверху, или например один из жителей наскальных домов?)
 
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Blade Runner (Посетители) Сегодня, 17:17
Моральные уроды, город в помойку превращают
 
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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 17:09
после такого отношения никакого желания облагораживать город не будет

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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