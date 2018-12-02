Мужчина пытался спрыгнуть с многоэтажки в Актау

По информации полиции, мужчина залез на крышу дома и пытался спрыгнуть. С помощью автолестницы прибывшие спасатели спустили мужчину на землю.Как выяснилось, он проживал в этом же доме на шестом этаже.Причины попытки суицида пока неизвестны. По некоторым данным, мужчина психически нездоров.Остальную информацию обещали предоставить позже.