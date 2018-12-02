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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:45

Просмотров: 1973

Мужчина пытался спрыгнуть с многоэтажки в Актау

Инцидент произошел вечером 2 декабря в девятиэтажном доме в 1 микрорайоне.

Кадр видео
По информации полиции, мужчина залез на крышу дома и пытался спрыгнуть. С помощью автолестницы прибывшие спасатели спустили мужчину на землю.

Как выяснилось, он проживал в этом же доме на шестом этаже.
Причины попытки суицида пока неизвестны. По некоторым данным, мужчина психически нездоров.

Остальную информацию обещали предоставить позже.



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Комментарии ( 3 )

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Sazan (Посетители) Сегодня, 01:14
Молодцы!
Вот действительно молодцы!
Вот есть же мужчины среди нас! applause
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 23:12
Nege shatyr esigi ashyq turdy? Osy audanga jauap beretin uiymdy sottau kerek. Mumkin sodan keyin durystalar.
Al er azamatqa kelsek, jumyssyzdyq kop azamatty jutyp algan. Jas kelgende jumys tabu qyiyn ekenin tusinemin. Biraq sonda da talpynyp qara degenim goi
 
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  • Quwanysh Atshybaiuly
  • Sazan
 nokia6700 (Посетители) Вчера, 22:13
Молодцы спасатели успели вовремя, отлично сработали и все другие службы тоже, и кстати я не знал что автолестница достает аж до крыши дома
 
 

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