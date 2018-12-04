Находившийся в коме после аварии житель Актау скончался

Фото из архива Lada.kz
Мужчина скончался в Мангистауской областной больнице от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Пострадавший после госпитализации находился в кардиореанимационном отделении Мангистауской областной больницы.
Напомним, ранее сообщалось, что сбитый в Актау пешеход находится в коме.
Пострадавший после госпитализации находился в кардиореанимационном отделении Мангистауской областной больницы.
Напомним, ранее сообщалось, что сбитый в Актау пешеход находится в коме.
Оставьте свой комментарий первым.