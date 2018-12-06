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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:56

Просмотров: 297

Скальная тропа и автомобили: За неделю в Мангистау произошло восемь пожаров

В Мангистауской области за минувшую неделю сгорели четыре автомобиля, произошло возгорание скальной тропы и других социальных объектов. Об этом сообщила Рукия Сычева, руководитель пресс-центра службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото из архива "Лады"
В ДЧС Мангистауской области рассказали подробности пожаров, которые произошли с 26 ноября по 2 декабря.

На трассе в селе Шетпе 26 ноября примерно в 8:53 произошло возгорание автомашины «УАЗ 469». У транспортного средства полностью сгорел моторный отсек. Пострадавших нет. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

В этот же день в 11:40 произошло горение бытовой техники и мебели в столовой на территории промышленной зоны Актау. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

Вечером 26 ноября произошел пожар в Жетыбае. Примерно в 19:33 в бане во дворе одного из домом произошло возгорание потолка. Площадь горения составила шесть квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

В селе Баскудук 27 ноября в 21:16 полностью сгорела автомашина Mazda Cronos, 1993 года выпуска. Пострадавших нет. Причина возгорания еще не установлена.

В среду, 28 ноября, примерно в 22:04, на трассе Ақтау-Каражанбас полностью сгорела «ГАЗель». Обошлось без пострадавших.

Днем 30 ноября на трассе Жетыбай–Жанаозен полностью сгорела автомашина «УАЗ». Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

В субботу, 1 декабря, примерно в 21:12, произошло горение деревянной лестницы на скальной тропе на набережной в 4А микрорайоне Актау. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

В Жанаозене 2 декабря в 16:30 произошел пожар на территории промышленной базы. Здесь загорелись трубы с отходами нефти. Площадь горения составила 40 квадратных метров. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.


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