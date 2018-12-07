«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 07 Декабря
+9...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 370.49 KZT
  • €1 = 421.06 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:18

Просмотров: 3167

В Актау полицейские с помощью камеры видеонаблюдения задержали подозреваемого в изнасиловании девушки

С помощью камеры видеонаблюдения по горячим следам полицейским Актау удалось задержать подозреваемого в изнасиловании. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

На месте происшествия
В полицию 6 декабря в 1:16 обратилась жительница Актау, которая просила оказать помощь девушке, изнасилованной неизвестным мужчиной.

- На пульт дежурного «102» поступила информация от гражданки, которая просила оказать помощь девушке, на которую, по ее словам, в 8 микрорайоне напал неизвестный мужчина и изнасиловал, отобрал у нее сотовый телефон и скрылся с места происшествия. Дежурные инспекторы Жасызак Кудайберген и Аяпбергенов Нурлан оперативно отследили подозреваемого по камере видеонаблюдения центрального оперативного управления и срочно отправили ближайший наряд батальона дорожно-патрульной полиции «Мираж». В результате подозреваемый был задержан по горячим следам, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования. Назначены все необходимые экспертизы. Проводится досудебное расследование.

Скриншот с видео. Фото и видео пресс-службы департамента полиции.



В Актау полицейские с помощью камеры видеонаблюдения задержали подозреваемого в изнасиловании девушки
В Актау полицейские с помощью камеры видеонаблюдения задержали подозреваемого в изнасиловании девушки
В Актау полицейские с помощью камеры видеонаблюдения задержали подозреваемого в изнасиловании девушки
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 19:16
markus,
12-й регион,
Там камеры работают стабильно. Еду там часто,"тёща" орёт спасу нет иногда даже громкость убавляю.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Валерий_М (Посетители) Сегодня, 18:24
Удивлен. Полицейские сработали дружно быстро и грамотно Молодцы!!! applause

 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • maken
  • shurik_kz11
  • Pole
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:16
Отлично отработали спектакль! applause Столько полицейских машин одновременно в одном месте bravo И даже камера работает! boyan "Подозреваемый" прям знал,где ему сбавить шаг...А главное---никого не бьют lol
Браво! В реальной жизни бы так!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
markus (Посетители) Сегодня, 18:08
Ничего так камера снимает оказывается. Не для красоты висит.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pole
 ksero (Посетители) Сегодня, 17:41
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования

А ссылку на сайт этого реестра где можно найти?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика