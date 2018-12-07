В Актау полицейские с помощью камеры видеонаблюдения задержали подозреваемого в изнасиловании девушки

В полицию 6 декабря в 1:16 обратилась жительница Актау, которая просила оказать помощь девушке, изнасилованной неизвестным мужчиной.- На пульт дежурного «102» поступила информация от гражданки, которая просила оказать помощь девушке, на которую, по ее словам, в 8 микрорайоне напал неизвестный мужчина и изнасиловал, отобрал у нее сотовый телефон и скрылся с места происшествия. Дежурные инспекторы Жасызак Кудайберген и Аяпбергенов Нурлан оперативно отследили подозреваемого по камере видеонаблюдения центрального оперативного управления и срочно отправили ближайший наряд батальона дорожно-патрульной полиции «Мираж». В результате подозреваемый был задержан по горячим следам, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования. Назначены все необходимые экспертизы. Проводится досудебное расследование.Скриншот с видео. Фото и видео пресс-службы департамента полиции.