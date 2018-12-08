Момент взрыва автомобиля в Актау попал на видео

Кадр видео
Видеоролик с моментом взрыва прислал пользователь Lada.kz. На нем виден горящий автомобиль и пожарные рядом с ним, после раздается взрыв.
В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области сообщили, что пострадавших в инциденте нет.
Подробности станут известны позже. Напомним, автомобиль загорелся в центре Актау возле музыкально-драматического театра.
В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области сообщили, что пострадавших в инциденте нет.
Подробности станут известны позже. Напомним, автомобиль загорелся в центре Актау возле музыкально-драматического театра.