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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:26

Просмотров: 5030

Момент взрыва автомобиля в Актау попал на видео

Пострадавших в происшествии нет. Об этом заявили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Кадр видео
Видеоролик с моментом взрыва прислал пользователь Lada.kz. На нем виден горящий автомобиль и пожарные рядом с ним, после раздается взрыв.





В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области сообщили, что пострадавших в инциденте нет.

Подробности станут известны позже. Напомним, автомобиль загорелся в центре Актау возле музыкально-драматического театра.






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Комментарии ( 6 )

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Валерий_М (Посетители) Сегодня, 14:58
виден горящий автомобиль и пожарные рядом с ним

Доклад после пожара: "Приехали вовремя, тушили правильно, сгорело все". dada
 
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  • shurik_kz11
 Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 14:50
Цитата: firebolt
А я не помню, чтобы горел автомобиль без ГБО.

Горят токо так горят и с гбо и без. Не горят только рукописи. Смотреть надо за машиной и бояться утечки и протечки.

В вацапе прислали жесть просто.
 
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Жанар (Посетители) Сегодня, 14:13
Цитата: firebolt
А я не помню, чтобы горел автомобиль без ГБО.

ДА!, и рвануло хорошо...
ВСЁ!, от ККС (казахская контактная сварка) крепёж на проволочных скрутках вместо хомутов.. podzatylnik

Озабоченных ждёт большой облом..
 
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Ed Word (Посетители) Сегодня, 14:09
firebolt, абсолютно верно, ГБО тут не причем.., обычный бензобак взрывается не хуже..! Вы и не увидите их, потому как горят в основном не новые автомобили, ну а если человек экономит, то и на топливе тоже это логично..! В основе всего лежит безответственность владельцев ТС и коррупция, ибо благодаря ей на дорогах бегают такие не ухоженные "ведра" которые не должны проходить техосмотр по своему состоянию..!
 
-3
  • Ed Word
  • Seawolf
  • Вован
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  • Жанар
 firebolt (Посетители) Сегодня, 13:57
Сторонники ГБО конечно же скажут, что газ тут не при чем smoke
А я не помню, чтобы горел автомобиль без ГБО.
 
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  • Жанар
 Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 13:34
так жахнуло, у меня кв в 7мкр, такое ощущение было как будто кулаком в дверь кто то ударил...
 
 

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