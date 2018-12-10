Полицейские Актау разыскивают свидетелей аварии со смертельным исходом

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Уголовное дело по факту наезда на пешехода расследуется по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).



- В производстве управления дознания департамента полиции Мангистауской области расследуется уголовное дело, зарегистрированное в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 345 УК РК, по факту наезда водителем автомашины марки Mitsubishi Pajero на пешехода на автодороге, расположенной между 16 и 27 микрорайонами (перед зданием кафе «Алуа»). Происшествие случилось 21 ноября 2018 года примерно в 18:40, в результате которого пешеход скончался, не приходя в сознание. Нами ведется поиск свидетелей данного дорожно–транспортного происшествия, - сообщили в департаменте полиции области.



Свидетелей происшествия полицейские просят звонить по телефонам: 47-50-96, 8 701 888 47 89



Фото из архива Lada.kz