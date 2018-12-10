«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 10 Декабря
+5...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 370.49 KZT
  • €1 = 421.06 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:10

Просмотров: 1758

Полицейские Актау разыскивают свидетелей аварии со смертельным исходом

Полицейские Актау разыскивают свидетелей дорожно–транспортного происшествия с участием пешехода, который скончался. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Уголовное дело по факту наезда на пешехода расследуется по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).

- В производстве управления дознания департамента полиции Мангистауской области расследуется уголовное дело, зарегистрированное в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 345 УК РК, по факту наезда водителем автомашины марки Mitsubishi Pajero на пешехода на автодороге, расположенной между 16 и 27 микрорайонами (перед зданием кафе «Алуа»). Происшествие случилось 21 ноября 2018 года примерно в 18:40, в результате которого пешеход скончался, не приходя в сознание. Нами ведется поиск свидетелей данного дорожно–транспортного происшествия, - сообщили в департаменте полиции области.

Свидетелей происшествия полицейские просят звонить по телефонам: 47-50-96, 8 701 888 47 89

Фото из архива Lada.kz


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика