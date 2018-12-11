В результате взрыва в Актау двое человек погибли и трое пострадали

Фото Саша Рыжих

Полиция оцепила территорию. Ведутся следственные действия.



По предварительным данным, произошел взрыв, причина которого пока не определена.



Неофициальный источник сообщил о подрыве взрывного устройства - гранаты. В результате двое человек погибли и еще трое получили травмы.



В департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области пообещали предоставить информацию о происшествии позже.