В результате взрыва в Актау двое человек погибли и трое пострадали

Фото Саша Рыжих
Полиция оцепила территорию. Ведутся следственные действия.
По предварительным данным, произошел взрыв, причина которого пока не определена.
Неофициальный источник сообщил о подрыве взрывного устройства - гранаты. В результате двое человек погибли и еще трое получили травмы.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области пообещали предоставить информацию о происшествии позже.
По предварительным данным, произошел взрыв, причина которого пока не определена.
Неофициальный источник сообщил о подрыве взрывного устройства - гранаты. В результате двое человек погибли и еще трое получили травмы.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области пообещали предоставить информацию о происшествии позже.