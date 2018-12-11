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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:21

Просмотров: 2685

В результате взрыва в Актау двое человек погибли и трое пострадали

По предварительным данным, в шестом часу вечера произошел взрыв на станции приема металлолома в районе заправки «КазМунайГаз».

Фото Саша Рыжих
Полиция оцепила территорию. Ведутся следственные действия.

По предварительным данным, произошел взрыв, причина которого пока не определена.

Неофициальный источник сообщил о подрыве взрывного устройства - гранаты. В результате двое человек погибли и еще трое получили травмы.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области пообещали предоставить информацию о происшествии позже.


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Комментарии ( 2 )

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babnik (Посетители) Сегодня, 20:14
кто то на металлолом сдал гранату получается
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 19:40
Құдай сақтасын!!! Что случилось?! Нарушение правил ТБ

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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